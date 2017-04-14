Ankaragücü sahipsiz değil

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde toplantısında, Meclis üyelerinden Ankaragücü’ne destek istedi. Gökçek, “Ankaragücü’ne yardım için hepinizden söz alacağım. Konuyu siyasete alet etmeyelim, elbirliğiyle gidelim. Ankaragücü’nü kesinlikle ve kesinlikle sahipsiz bırakmayacağız. Ben bunu bu sefer tesadüfe bırakmak istemem” dedi.

Başkan Gökçek, Ankaragücü Kulübü’nün yönetimine bu sezon bittikten sonra talip olacağını vurgulayarak, “Ankaragücü’nü kesinlikle ve kesinlikle sahipsiz bırakmayacağız. Ben bunu bu sefer tesadüfe bırakmak istemem” dedi.

Gökçek şöyle devam etti: “Kulübü bütün benliğiyle, Ankara eşrafını da yanımıza almayı düşünüyorum. Birçok kişiye de teklif edeceğim,‘yönetime girin’ diye. Yönetim kurmak suretiyle Ankaragücü yönetimini götüreceğiz.

“FEDAKARLIK EDECEĞİZ”

Bunlar böyle kalkıp, dökme suyla döndürülecek işler değil. Yönetimini aldıktan sonra, hep beraber burada söz vereceğiz. Vermeyen varsa karşı çıksın. Ankaragücü’ne, Belediye’nin de yasal yollardan yardım yapması suretiyle belli takım yerlerden gelir temiz edeceğiz. Ben Osmanlıspor’a hiçbir zaman böyle bir teklif getirmedim. Dikkat edin ama Ankaragücü için getireceğim. Yani Ankaragücü Spor Kulübü arkasında sağlam bir maddi yapı olacak. Ankaragücü, yürüyüp devam edecek. Bunu da beraber yapacağız, aksi takdirde bu iş yürümez. Hepimiz fedakarlık edeceğiz. Ankaragücü’ne arsa alacağız, arsa aldıktan sonra değerlendireceğiz, satacağız. Ankaragücü’nün, hiç olmazsa şöyle 100 trilyon gücü olacak. Ondan sonra patlayacak. Birinci sene hazırlık senemiz olacak inşallah. Ama ondan sonra artık gerisi gelecek. Bende sizden yardım için hepinizden söz alacağım. Siyasete alet etmeyelim, elbirliğiyle gidelim. CHP’den para verip yönetime girecek olanlar varsa, onlarıda yönetime alacağız. Elinizi cebinize atacaksınız.”