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Ankaragücü’nden Kayseri çıkarması

Son iki haftaya 66 puanla lider giren Ankaragücü, Kayseri Erciyesspor’u yenerek şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek, son hafta sahasında yapacağı Hatayspor maçını şenliğe dönüştürmek istiyor.

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Başkent'in köklü kulüplerinden Ankaragücü, hafta sonu Kayseri’de atacağı şampiyonluk turunun hazırlıklarını yapıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta en yakın rakibi Gümüşhanespor’un 4 puan önünde son iki haftaya 66 puanla lider giren Ankaragücü, Kayseri Erciyesspor’u yenerek şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek, son hafta sahasında yapacağı Hatayspor maçını şenliğe dönüştürmek istiyor.

 Her hafta aldığı farklı yenilgilerle taraftarlarına saç baş yolduran, ligden düşmesi aylar önce kesinleşen Erciyesspor karşısında kesin favori gösterilen Sarı lacivertliler, Kayseri’ye adeta çıkartma yapacak.

Taraftar derneklerinin organizasyonları, belediyelerin ve sponsorların destekleriyle yaklaşık 20-25 bin taraftarın Kadir Has Stadı’nda Ankaragücü’nü desteklemesi bekleniyor.  Dün öğle saatlerine kadar taraftarlara tahsis edilen otobüs sayısının 160’ı bulduğu, maç gününe kadar 200’ü aşmasının beklendiği belirtildi.

RAKİBİ KÜÇÜMSEMEYİN

Son hazırlıklarını dün teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapan sarı lacivertli ekip, kapalı savunmaya karşı hücum organizasyonları üzerine çalıştı.  Taşdemir, oyuncularını rakibi küçümsememeleri konusunda sık sık uyardı.

Kupa Beyi’nin dünkü antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacağı, bu sabah Kayseri’ye giderek maç için kampa gireceği öğrenildi.

Ankaragücü Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner de, Kayseri’den 3 puanla döneceklerine yürekten inandığını belirterek, “Bu tarihi günde bizi desteklemek için Kayseri’ye gelecek taraftarımızı, şampiyonluk turu atarak mutlu etmek istiyoruz” dedi.

Erciyesspor-Ankaragücü maçının biletleri dün Ankaragücü Store’da 15 liradan satışa sunuldu. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği biletlerin tamamının maç gününe kadar satılması bekleniyor

 

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