Ankaralı Matbaacılar Printtek 2017Fuarı’nda

Ankara Matbaacılar Odası önünden kaldırılan otobüsler ile İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ne getirilen matbaacılar, baskı teknolojilerindeki son yenilikleri yerinde görme fırsatı buldular. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen sektör mensupları Matbaacılar Federasyonu ve Ankara Matbaacılar Odası’nın standında bir araya gelerek dostlarıyla hasret giderdiler. Ankara Matbaacılar Odası ve Matbaacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ise firmaların stantlarını ziyaret ederek fuarın başarılı geçmesi ve sektörümüz için canlılık getirmesi dileklerini ilettiler.