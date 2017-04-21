Ankaralı sanayici sanayi 4.0’a hazır
Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, başkenti ileri teknoloji üssü haline getirme misyonunu benimsediklerini belirterek, “Türkiye’de orta ve yüksek teknoloji üretiminde açık ara önde olan Ankara, Sanayi 4.0’a da en hazırlıklı kent konumunda.
Başkent, Türkiye’nin yüksek teknoloji merkezi olmaya aday” dedi.
Tombakoğlu, yazılı açıklamasında, Ankara’nın 18 üniversitesi, 300 bine yaklaşan üniversite öğrencisi, 7 teknoparkı, Ar-Ge merkezleri, başta savunma sanayi olmak üzere köklü ve başarılı sanayi kuruluşlarıyla ileri teknoloji üssü olma konusunda ciddi bir potansiyelinin bulunduğunu belirtti. Başkenti, sanayi ve teknolojide lider yapmak istediklerini vurgulayan Tombakoğlu, şunları kaydetti: “ Bu konuda başta Ankara Sanayi Odası ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere kamu ve özel sektörün çok ciddi çalışmaları var.”
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