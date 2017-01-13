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Ankaralılar Beypazarı kızak şenliği’nde buluştu

Beypazarı'na 30 kilometre uzaklıktaki 1665 rakımlı Karaşar Kirazyanı yayla Mevkii'nde düzenlenen kızak etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

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Beypazarı Belediyesi ile Kaymakamlığın organize ettiği geleneksel kızak etkinliği, belediye meclis üyeleri, ilçedeki tüm dernekler, Beypazarı Kent Konseyi yöneticileri ile 7'den 70'e halkın katılımı ile yapıldı. Belediyenin taşıdığı ve özel otomobilleriyle gelenler, şenliğin yapılacağı yaylaya akın etti. Belediye tarafından gün boyu çay ikramı ve mangal yakmak isteyenler için köz dağıtımı yapıldı. Kentin gürültü ve stresinden uzaklaşmak isteyen Ankaralılar da etkinliğe katılarak, kızak kaydı, mangalda et pişirerek piknik yaptı, odun ateşinde demlenen çaylardan içti. Kızak şenliği akşama kadar devam etti.

 

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