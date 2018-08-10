Ankaralılar kaskocu çıktı

Araştırma verilerine göre, Ankaralılar’ın en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri zorunlu trafik sigortası ve kasko oldu. Ankaralılar’ın yüzde 45’inin kasko yaptırdığı dikkati çekti. Ev sigortasını tercih etme oranı ise diğer şehirlere göre daha düşük olarak gözlemlendi. Temmuz ayı sonu itibariyle sigorta yaptıranların yüzde 78’i 35 yaş ve üstü bireylerden oluştu. Genel yaş ortalamasının ise 47 olduğu görüldü. Online ve acente kanalı üzerinden sigortacılık ürünlerini alma oranlarına bakıldığında, yüzde 28 kadın, yüzde 72 erkek dağılımı göz göze çarptı.