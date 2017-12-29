Ankara’nın suyu daha berrak akacak

ASKİ Genel Müdürlüğü’ne atanan Prof. Dr. Cumali Kınacı, Ankara için yeni projelerini açıkladı. Başkentliler’e musluklarından içilebilir, lezzetli su vermeyi hedeflediklerini belirten Kınacı, “Bunu da mümkün olan en kısa süre içinde yapacağız. Ankaralılar’a vereceğim en büyük sözdür. Ankaralılar musluklarından akan suyu rahatlıkla içecekler” dedi.

‘MUSLUK SUYU’ SÖZÜ

Suyun kalitesi, kullanımı, alt yapısı ve sistemleri konularında 1980’den itibaren akademik ve uygulamalı çalıştıklarını belirten Kınacı, ASKİ’de bugüne ve geleceğe dair önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi. ASKİ’nin teknik bir genel müdürlük olduğuna dikkat çeken Kınacı, “Suyun kalitesinde sadece laboratuar sonuçları değil, vatandaşın su kalitesini nasıl algıladığı, suyun tadı ve kokusunu nasıl hissettiği daha önemli olacak” dedi. Atık suların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde bertaraf edilmesinin önemine de değinen ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, «ASKİ’nin tüm plan ve hedefleri yeni yatırımlarla kaliteli suyu Başkentliler’e sunmaktır. Yeni dönemde çalışmalarımızı bu doğrultuda gözden geçirip, icraatlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

MASTER PLAN HAZIRLANACAK

Ankara’nın su ihtiyacını 11 içme suyu barajının karşıladığını belirten Kınacı, şunları söyledi: “2018 yılında Ankara’nın en az 50 yıllık su ihtiyacının planlamasını yapacağız. Bu planlamada, su kaynakları, su kullanımı, ortaya çıkacak atık suların bertaraf edilmesini içeren Su ve Atık Su Master Planı çalışması yapacağız. Böylece önümüzdeki yıllarda su kaynaklarımızın potansiyeli nasıl değişecek, tüm ana sektörlerde su ihtiyacı nasıl olacak bunları ortaya koymuş olacağız.”