Ankara’nın suyu daha berrak akacak
ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, “ASKİ’nin yeni yatırımlarla hedefi Başkentliler’e kaliteli su sunmaktır. Ankaralılar musluktan akan suyu gönül rahatlığıyla içebilecekler” dedi.
ASKİ Genel Müdürlüğü’ne atanan Prof. Dr. Cumali Kınacı, Ankara için yeni projelerini açıkladı. Başkentliler’e musluklarından içilebilir, lezzetli su vermeyi hedeflediklerini belirten Kınacı, “Bunu da mümkün olan en kısa süre içinde yapacağız. Ankaralılar’a vereceğim en büyük sözdür. Ankaralılar musluklarından akan suyu rahatlıkla içecekler” dedi.
‘MUSLUK SUYU’ SÖZÜ
Suyun kalitesi, kullanımı, alt yapısı ve sistemleri konularında 1980’den itibaren akademik ve uygulamalı çalıştıklarını belirten Kınacı, ASKİ’de bugüne ve geleceğe dair önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi. ASKİ’nin teknik bir genel müdürlük olduğuna dikkat çeken Kınacı, “Suyun kalitesinde sadece laboratuar sonuçları değil, vatandaşın su kalitesini nasıl algıladığı, suyun tadı ve kokusunu nasıl hissettiği daha önemli olacak” dedi. Atık suların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde bertaraf edilmesinin önemine de değinen ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, «ASKİ’nin tüm plan ve hedefleri yeni yatırımlarla kaliteli suyu Başkentliler’e sunmaktır. Yeni dönemde çalışmalarımızı bu doğrultuda gözden geçirip, icraatlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
MASTER PLAN HAZIRLANACAK
Ankara’nın su ihtiyacını 11 içme suyu barajının karşıladığını belirten Kınacı, şunları söyledi: “2018 yılında Ankara’nın en az 50 yıllık su ihtiyacının planlamasını yapacağız. Bu planlamada, su kaynakları, su kullanımı, ortaya çıkacak atık suların bertaraf edilmesini içeren Su ve Atık Su Master Planı çalışması yapacağız. Böylece önümüzdeki yıllarda su kaynaklarımızın potansiyeli nasıl değişecek, tüm ana sektörlerde su ihtiyacı nasıl olacak bunları ortaya koymuş olacağız.”
MUSLUK SUYU TERCİH EDİLECEK
Türkiye’nin en kurak bölgelerinden biri olan Başkent Ankara’nın 6 milyona yaklaşan nüfusuyla da Türkiye’nin en çok su tüketen ikinci büyük şehri olduğunu hatırlatan Kınacı, “Sağlık ve kalite açısından Ankara’nın içme suyunda herhangi bir sorun bulunmuyor. Hem sert, hem de sülfat oranının yüksek olması sebebiyle lezzet ve tat açısından abonelerimiz musluklarından akan suyu kullanmak istemiyor. Bizim hedefimiz, Ankara’nın suyunu daha yumuşak, içilebilir hale getirerek, abonelerimizin musluklarından akan suyu gönül rahatlığıyla kullanmalarını sağlamaktır. Hiç yağmur yağmazsa Ankara’nın sadece 6 aylık suyu var. Devlet Su İşleri tarafından yapımı gerçekleştirilen ve 2018 sonbaharında Gerede Sistemi’nin devreye girmesiyle hem su sorunumuz ortadan kalkacak, hem de Ankara’da zorunlu haller ve uzun süreli çok şiddetli kuraklıklar dışında Kızılırmak’tan gelen su kullanılmayacak” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.