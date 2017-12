Ankara’nın turizmdeki altın markası: KEYKAN

Ankara ve Keykan markası tam 47 yıldır birlikte yolculuk yapıyor. Hani derler ya, “Kimse yokken, biz vardık” diye... Bu tanımlama tam da Keykan markası için geçerli.

Bugün bu büyük mirasın temsilcisi genç ve başarılı bir kariyere sahip Ahmet Keykan konuğumuz oluyor. Genç bir girişimci. Ankara’da tam 47 yıldır hizmet veren Keykan Oteli’nin yeni yöneticisi. Keykan Otel’de mesleğe en alt seviyeden başlamış.

Bilkent Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra kendisine meslek olarak turizmi seçmiş. Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği’nin (ATİD) Genel Sekreterliği görevini de üstlenen Ahmet Keykan, Ankara’nın geleceğinin turizmden geçtiğini savunuyor. Tarihi, coğrafi özellikleri, kültürüyle Ankara’nın bir turizm cenneti olduğunu vurgulayan Ahmet Keykan, bu konuda hayli iddialı fikirlerin de sahibi...

Kendinizi okuyucularımıza tanıtmanızı istesek...

Ankaralı bir turizmci ailenin çocuğuyum. 25 yaşındayım. 47 yıldır kesintisiz hizmet veren Keykan Oteli’nin 3. kuşak işletmecisiyim. TED Koleji’ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi’nden mezun oldum. Küçük yaşlardan itibaren Keykan Otel’de çalıştım. En alt seviden başlayan bu çalışma hayatı, bugün otelin Yönetim Kurulu Başkanlığı ile sonuçlandı. Tüm vaktimi otele ve Ankara turizmini geliştirmek için çaba harcayan ATİD’in yoğun programına ayırıyorum. Kısaca tüm hayatım turizm.

ANKARA HAK ETTİĞİ NOKTAYA GELEMEDİ

- Keykan Oteli tanıtır mısınız?

Otelimiz Kızılay’da. Dedem Hüseyin Lütfü Keykan’ın 47 yıl önce kurduğu otel Başkent’in o dönem en önemli konaklama merkeziymiş. Geçen zaman içerisinde gerekli yatırımları yapmadığımız için yerimizde saydık. İşin başına geçince oteli baştan aşağıya yeniledim. Otel, işinin uzmanı kişiler tarafından restore edildi. Bu ayın başında yepyeni bir Keykan Oteli misafirlerimizin hizmetine açtık. Konaklayan misafirlerimizin her türlü konforunu düşünerek bir dünya yarattık.

- Ankara, turizmimde hangi noktada?

Ankara, Anadolu platosunun ortasında, memleketin tam kalbinde, eşsiz bir kent. Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, iki kez de başkent olmuş. Ankara zengin tarihi geçmişinden kalan eserleri, tabii güzelliklerinin yanı sıra sağlık, termal, kültür, kış ve kongre turizmine yönelik sahip olduğu potansiyeliyle de aslında tam bir turizm şehri. Fakat üzülerek ifade etmek isterim ki bu potansiyel bugüne değin etkin bir şekilde kullanılamamış,

Ankara turizmde hak ettiği noktaya gelemedi. ATİD olarak kuruluş amaçlarımızdan biri olan kent turizminin geliştirilmesi noktasında yoğun gayret içindeyiz. Eylemlerimiz ve söylemlerimizle özellikle son yıllarda bu konuyu sürekli gündemde tutuyor, merkezi idare, yerel yönetimler ve STK’larla işbirliği yapıyoruz.

ANKARA DAHA KEŞFEDİLMEMİŞ

- Başkentin otel kapasitesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu, nereden baktığınıza bağlı. Ankara’nın mevcut turizm potansiyelinden bahsediyorsak fazla bile denebilir. Fakat geliştirilmiş bir başkent turizmini ele alırsak günümüz kapasitesinin en az 3 katına denk gelecek rakamlarda yatak kapasitesi gerekecektir. Bu da demek oluyor ki elimizde bulundurduğumuz şehir dinamiklerini doğru zamanda doğru projelerle buluşturursak başkent turizmi de sektör paydaşları da tam kapasite hizmet vermeye hazır olacaktır.

- Başkent turizmi için neler söyleyebilirsiniz?

Şu anda Ankara›nın 56 müzesi var. Hepsi de gezilmesi, görülmesi gereken müzeler. Ama bırakın turisti, Ankara’da yaşayıp da bu müzelerin çoğunu görmeyen insanlarımız var. Kısacası yerli yabancı turisti çekmeye, tanıtmaya çalıştığımız Ankara turizmini, kentte yaşayan pek çok insanımız dahi keşfedememiş.

ATİD olarak Ankara’nın tur paket programlarına dâhil edilmesi noktasında girişimlerimiz var. Yabancı bir turist Ankara›ya geldiği zaman ziyaret edebildiği birçok yer bulunuyor. Fakat çoğunun çevre düzenlemesi sağlıklı değil. Bunların yapılması gerekiyor. Gelen turistin geçmiş medeniyetlerin izini sürmesi için her türlü fırsatı sunmamız gerekiyor. Yerli veya yabancı misafir geldiği zaman konaklamadan gezi programına kadar hiçbir aşamada sıkıntı yaşamaması gerekiyor.

- Hayatta öncelikleriniz neler? Bu listede işinizi kaçıncı sıraya koyarsınız?

Herkes gibi benim de hayattaki önceliğim elbette ailem. Ardından işim ve gönüllük esasına dayanan çalışmalarım; yani STK’larda üstlendiğim görevlerimdir.

YENİLİKLERİ TAKİP EDİYORUM

Yalnızca iş hayatında değil, yaşamın her alanında başarıyı yakalamanın yaşı yok. Çalışma azminiz, kararlılığınız, yeteneğiniz ve bilgi birikiminiz varsa zaten başarı da arkasından gelir. Gerek iş hayatımda, gerekse sosyal yaşantımda daima en iyisini yapmaya gayret ettim. Kendimi geliştirdim, yeniledim, yeniliklere ayak uydurdum, farklı görüşleri dikkate aldım. Bütün bunlara disiplinli olmayı, kurallara uygun hareket etmeyi de eklediğinizde başarı zaten kaçınılmaz oluyor. İş yaşamında çeşitli zorluklarla elbette karşılaştım. Zorlukların üstesinden gelebilmemin temel nedeni ise her işte stratejik düşünmemdir. Bu bir satranç oyunu ve ben her hamlemi düşünerek, çok iyi hesap ederek yapmaya gayret ettim. Her bir hamle bana tecrübe kazandırdı. Önemli olan da o zorlukları aşmış, bugünlere gelmiş olmam...