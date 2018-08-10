Ankara’nın turizmindeki kalkınma hedefi 2019

Ankara Ticaret Odası ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri’yle birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Baran ziyarette, ATO yönetimi olarak yaptıkları çalışalar hakkında Bakan Ersoy’a bilgi verdi. ATO’nun 157 bin üyesiyle Türkiye’nin ikinci en büyük sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkati çeken Baran, rutin hizmetlerin yanı sıra Ankara Marka Festivali ve Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi gibi vizyoner projelerle Ankara ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Baran, coğrafi işaretli ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 55 milyar Euro’luk bir pazar değeri taşıdığını vurguladı. Baran, “Ankara’yı coğrafi işaretli ürünler için ihracat merkezi üssü haline getirmek istiyoruz. Bu çalışma köydeki vatandaşımızın ürününü de kıymetlendireceği için köyden kente göçün önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır” dedi. Ankara ekonomisinin gelişiminden de bahseden ATO Başkanı Gürsel Baran, Bilkent ve Etlik’teki şehir hastanelerinin hizmete girmesiyle yatak kapasitesinin 15 bine çıkacağını, ilçelerindeki termal kaynak zenginliği ile birlikte Başkent’in sağlık turizmi konusunda önemli potansiyel taşıdığının altını çizdi.

PAKET TURLAR HAZIRLANMALI

Ankara’nın Yüksek Hızlı Tren merkezi olarak konumlandırıldığını hatırlatan Baran, kentten yurt dışına direkt uçuşların artması yönünde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ankara’nın müze ve anıtları, kültürel ve tarihi yerleriyle önemli bir merkez olduğunu hatırlatan Baran, şunları söyledi:

“Türkiye’nin cari açık sorununun çözümü için turizm gelirleri çok önemli. Ankara için Konya Mevlana, Nevşehir Kapadokya, Tuz Gölü, Elmadağ Kayak Merkezi gibi çevresindeki zenginliklerle birleştirilerek turizm paketleri hazırlanabilir. Ankara’da paket programı zenginleştirecek çok önemli argümanlar var. Ankara’yı turizme kazandırmak için ATO olarak elimizi taşın altına koymak istiyoruz, bunun için sizden destek bekliyoruz. 80 milyonluk ülkenin başkenti Ankara’nın hak ettiği yere kavuşması gerektiğine inanıyoruz”

KENT MARKASI OLUŞTURULMALI