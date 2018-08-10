Ankara’nın turizmindeki kalkınma hedefi 2019
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran beraberindeki heyetle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Bakan Ersoy, Baran’a Başkent’in turizmini canlandırmak için ortak hareket edebileceklerini söyledi.
Ankara Ticaret Odası ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri’yle birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Baran ziyarette, ATO yönetimi olarak yaptıkları çalışalar hakkında Bakan Ersoy’a bilgi verdi. ATO’nun 157 bin üyesiyle Türkiye’nin ikinci en büyük sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkati çeken Baran, rutin hizmetlerin yanı sıra Ankara Marka Festivali ve Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi gibi vizyoner projelerle Ankara ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Baran, coğrafi işaretli ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 55 milyar Euro’luk bir pazar değeri taşıdığını vurguladı. Baran, “Ankara’yı coğrafi işaretli ürünler için ihracat merkezi üssü haline getirmek istiyoruz. Bu çalışma köydeki vatandaşımızın ürününü de kıymetlendireceği için köyden kente göçün önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır” dedi. Ankara ekonomisinin gelişiminden de bahseden ATO Başkanı Gürsel Baran, Bilkent ve Etlik’teki şehir hastanelerinin hizmete girmesiyle yatak kapasitesinin 15 bine çıkacağını, ilçelerindeki termal kaynak zenginliği ile birlikte Başkent’in sağlık turizmi konusunda önemli potansiyel taşıdığının altını çizdi.
PAKET TURLAR HAZIRLANMALI
Ankara’nın Yüksek Hızlı Tren merkezi olarak konumlandırıldığını hatırlatan Baran, kentten yurt dışına direkt uçuşların artması yönünde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ankara’nın müze ve anıtları, kültürel ve tarihi yerleriyle önemli bir merkez olduğunu hatırlatan Baran, şunları söyledi:
“Türkiye’nin cari açık sorununun çözümü için turizm gelirleri çok önemli. Ankara için Konya Mevlana, Nevşehir Kapadokya, Tuz Gölü, Elmadağ Kayak Merkezi gibi çevresindeki zenginliklerle birleştirilerek turizm paketleri hazırlanabilir. Ankara’da paket programı zenginleştirecek çok önemli argümanlar var. Ankara’yı turizme kazandırmak için ATO olarak elimizi taşın altına koymak istiyoruz, bunun için sizden destek bekliyoruz. 80 milyonluk ülkenin başkenti Ankara’nın hak ettiği yere kavuşması gerektiğine inanıyoruz”
KENT MARKASI OLUŞTURULMALI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuru Bakan Ersoy, Baran’ın önerisine sıcak bakarak, “Siz hazırlıklarınızı yapın, 2019’da Ankara’yı hareketlendirmek için çalışabiliriz” ifadesini kulandı. Bakan Ersoy, Ankara’nın turizm potansiyelinin yükselmesi için kent markaları oluşturmanın önemine dikkati çekti.
Türkiye’ye yönelik negatif algıyı pozitife çevirmek için çalışmalar yürüteceklerini belirten Baran, “İçi turizmi hareketlendirmek açısından dolu dolu yaşanabilecek bir paket algısı oluşturulabilirse birçok kişi gelir. Yüksek Hızlı Tren bağlantısından dolayı çevre illerden hareket olabilir” diye konuştu.
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