Ankara’ya dünya ile yarışacak kampus

Türkiye’de 50’inci yılını kutlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları›nın üyesi olan Bahçeşehir Koleji, Ankara’da eğitimde büyük bir hizmete adım atıyor. Bünyesinde Başkentin ilk Fen ve Teknoloji Lisesi’nin de olacağı Bahçeşehir Koleji 50’inci yıl kampusu 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak. Fiziki donanımı, eğitim kompleksi olarak bölgenin en donanımlı kampusu olacak olan Bahçeşehir Koleji Ankara 50´inci yıl kampusunun tanıtımına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Başarı Yatırımlar Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tufan Karaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ve çok sayıda davetli katıldı.

AİLEYE KATILAN YENİ ÜYE

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ; Ankara’da yıllardır hizmet verdiklerini belirterek, “Bu yıl bu aileye çok değerli bir üye daha katılıyor. Bahçeşehir Koleji Ankara 50´inci Yıl Kampusumuz. Bu kampusumuzun fiziki donanımı, eğitim kompleksi olarak bölgenin en donanımlı kampusu olmasının yanı sıra bir özelliği daha var. Anadolu Lisesi ve Fen ve teknoloji lisemiz ile Ankara’yı taçlandıracak olması. Ankara’daki 3. kampusumuz hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

DÜNYA İLE YARIŞACAK

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ise, 50 yıldır aralıksız, aklın ve bilimin ışında, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan değerler üzerinde giderek 50’inci yıla geldiklerini vurgulayarak, “Ankara’daki bu kampus dünya ile yarışacak” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Türkiye’nin kalkınması, gelişmesi, gücünü arttırmasının sadece bilime ve sonucunda elde edilen teknolojiye önem vermesi ile mümkün olduğunu ifade ederek, “Bu okullarda okuyan, geleceğin bilim insanları olan gençlerimize de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Düzenlenen programda tanıtılan BahçeşehirKoleji 50’inci yıl Kampusu, dünya ile yarışacak düzeyde. Katılanlar, Kampusun hayırlı olmasını diledi.