Ankara’yı dünyaya çok iyi anlatmalıyız

Yüksek Hızlı Tren’in merkezinin Ankara olduğunu ve direk uçuş sayısının giderek arttığını belirten turizmciler, iç turizmin canlanması için Ankara’nın bu özelliklerle önemli bir destinasyon merkezi haline gelmesi gerektiğini ifade etti.Ankara’nın turizmini canlandırmak için öncelikle tanıtımın büyük önem taşıdığını söyleyen HM Commerce Genel Müdürü Murat Balyemez, hem Türkiye’de hem de dünyada Ankara’nın bilinirliği için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi. Ankara’nın fuar ve kongre merkezi olması yönünde önemli adımlar atıldığını belirten Balyemez, en kısa sürede fuar alanının bitirilmesi gerektiğine ifade etti.

HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Yakın zamanda yapılan Travel Expo Ankara Turizm Fuarı ile Gastronomi Zirvesi’nin Ankara’ya turizm anlamında değer kattığını belirten Balyemez, “Bu tür etkinliklerin devam ettirilmesi Başkent’in turizm potansiyelini harekete geçirmek için çok önemli bir fırsatlar. Ankara turizminin canlanmasının çevresiyle birlikte iç turizme büyük katkı sağlayacak. Ankara’nın turizmde hak ettiği yere gelmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmeli” dedi.

ÜST SIRALARDA YER ALMALI

Yenibahar Otel Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Yılmaz da, Ankara’nın kültür, tarih ve sağlık turizm içinde dünyada üst sıralarda yer alması gerektiğini vurgulayarak, “Başta Ulus olmak üzere Ankara’nın önemli turizm noktalarının dünyaya iyi anlatılması gerekir. Önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve Cumhuriyet tarihinin tanığı olan Ankara’nın, turizmin de Başkenti olması noktasında planlanan projeler biran önce hayata geçirilmeli. Ankara’nın turizm potansiyelinin hareketlenmesi iç turizme etkisi büyük olacak. Yüksek Hızlı Tren merkezinin Ankara’da yer alması ve direk uçuş sayısının artmasının Ankara’ya büyük avantaj sağladı. Bu avantajın fırsata çevrilmesi gerekir” diye konuştu.

Sergah Otel Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Aydoğan ise, “Ankara’nın önemli turizm merkezlerinden olan Ulus’un turizme tekrar kazandırılması gerekir. Tarihin her dönemine tanıklık etmiş olan Ulus ile ilgili projelerin hayata geçirilmesi, turizmi canlandıracak. Böylelikle Ankara ekonomisine de katkı sağlayacak. Fuar alanı ve Ankapark’ın açılması Ankara turizmini olumlu etkileyecek. Ankara turizmini her yönden harekete geçirilmesi gerekir. Son yıllarda Ankara turizmine yönelik gerçekleştirilen etkinliklerin olumlu katkıları da göz ardı edilmemeli” şeklinde konuştu.

HM Commerce Genel Müdürü Murat Balyemez, Ankara’nın turizmde hak ettiği yere gelmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi.