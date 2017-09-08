Anneye son görev
Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir’in dün vefat eden annesi Ayşe Sıdıka Özdebir son yolculuğuna uğurlandı.
87 yaşında hayatını kaybeden Ayşe Sıdıka Özdebir için Hacı Bayram Veli Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ayşe Sıdıka Özdebir, kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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