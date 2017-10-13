Antares’de Aleyna Tilki izdihamı

Saatler önce konser alanını doldurmaya başlayan, çoğunluğu gençlerden ve çocuklardan oluşan dev kalabalık Avm’de adım atacak yer bırakmadı. Aleyna Tilki‘nin şarkılarına eşlik eden konuklar, Antares Alışveriş Merkezi’ni adeta salladı. Kendine has tarzı ve başarılı performansı ile bir anda müzik dünyasına büyük bir adım atan Aleyna Tilki ve bir çok hit şarkıda imzası bulunan DJ Emrah Karaduman da gösterilen ilgiden fazlasıyla memnun kaldı. Aleyna Tilki’nin sevilen şarkılarını seslendirmesinin ardından imza gününe geçilmesiyle heyecanı artan coşkulu kalabalık neredeyse izdihama yol açıyordu, Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman güçlükle Antares Avm’den ayrıldılar.