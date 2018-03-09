Arabuluculuk sistemi ile çile son bulacak

Arabuluculuk sisteminin ilerleyen dönemde tüm hukuk dalları için zorunlu olacağını belirten Erşahin, yasa ile 2 tarafın kazanç elde edeceğini söyledi. Arabuluculuk sistemi ile yargının yükünün hafifleyeceğini belirten Erşahin, “Davaların çabuk sonuçlanacak ve maliyetler azalacak. Sistemin aynı zamanda yargının yükünü de hafifletecek. Ekim 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Arabuluculuk Yasası, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı” dedi.

“ZAMANLA İLGİ ARTACAK”

Yasaya göre, ihbar, tazminat, kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücretleri, tazminat hakları gibi anlaşmazlıklarda arabuluculukla uzlaşma sağlanması gerektiğini belirten Erşahin, şunları söyledi: “Taraflardan herhangi birisi, işçi ve işveren olarak arabulucuya gitme ihtiyacı hissetmek zorunda. Çünkü arabulucuya gitmeden, anlaşma veya anlaşamama tutanağını imzalamadan, Bakanlığa sunmadan mahkemede dava açamıyor. Mahkemeye dava açtığı zaman usulden reddediliyor. Arabuluculuk ofisleri adliyeler içinde yer alıyor.”