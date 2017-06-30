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Araç sahiplerine plaka uyarısı

Standartlara uygun olmayan plaka takan araçların muayeneden geçemeyeceğini belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, yeni uygulamanın 3 Temmuz’dan itibaren başlayacağını belirterek tüm araç sahiplerini uyardı.

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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun 3 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağını belirterek, “Hızlı Geçiş Sistemi’nde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da neden olan, plakadaki rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması ağır kusurlu sayılacak” dedi.

Apaydın, kusur tablosunda yapılan değişiklikle standartlara uygun olmayan plakaların muayeneden geçemeyeceğini kaydetti. 

Merdiven altına dikkat

Yeni kusur tablosunun 3 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağına işaret eden Apaydın, “Düzenlemeyle HGS’de yanlış ceza yazılmasına da neden olan rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması ağır kusurlu sayılacak” dedi.      

Apaydın, plakalardaki yazı ve rakamların 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olması gerektiğini belirtti. Plakaların basım ve dağıtımının TŞOF ve bağlı odalarca gerçekleştirildiğini ifade eden Apaydın, merdiven altı yerlerde basılan sahte plakaların terör olayları, gasp, soygun suçlarında kullanıldığını kaydetti. Plakaları standartları karşılayamayan ve bu yüzden muayeneden geçemeyen araç sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere ceza kesilmeyeceğine dikkati çeken Apaydın, buna karşın sürücülerden plakalarını uygun olanlarla değiştirmelerinin isteneceğini belirtti. Araç sahiplerinin plaka değişimi için öncelikle Trafik Şube Müdürlüklerine başvurmaları ve form doldurmaları gerektiğine işaret eden Apaydın, plakaların söz konusu belgeyle il ve ilçelerdeki TŞOF birimleriyle kayıt tescil bürolarında 31 lira karşılığında değiştirilebileceğini ifade etti.

 

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