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Araştırmacı ARIcılardan bilim eğitim projesi

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ARI Önokul 6 yaş öğrencileri yöneticilerinin ve öğretmenlerinin rehberliğinde kendi bedenlerini yakından tanıdıkları ve özenle hazırlandıkları ‘Vücudumuz’ adlı bilim eğitimi projelerini ‘Açık Sınıf Günleri’ ile velilerinin beğenisine sundu. Öğrencilere hem insan vücudunu öğretmek hem de konu ile ilgili kapsamlı araştırma yapmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje, altı hafta boyunca tüm 6 yaş hazırlık gruplarında eş zamanlı olarak yürütüldü. Sunumların ardından konuşan ve öğrencilerin henüz okuma yazma bilmeden bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmelerinin önemine dikkat çeken Arı Önokul Müdürü Neşe Sayın, “Öğrencilerimizi ilkokul dönemine bilim eğitimi temelli projeleriyle hazırlıyoruz” dedi.

 

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