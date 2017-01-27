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Arı okulları’nın büyük başarısı

Arı Okulları öğrencileri Toefl Junior, Fit in Deutsch ve Dele sınavlarında elde ettikleri başarıları düzenledikleri “Uluslararası Diller Sertifika Töreni” ile kutladılar.

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Her geçen gün artan bir katılımla gerçekleşen uluslararası yabancı dil yeterlilik sınavlarından Toefl Junior sınavında 62 öğrenci, Fit in Deutsch sınavında 32 öğrenci ve Dele sınavında 7 öğrenci başarı göstererek sertifikalarını aldılar. MCMUN 2016 konferansında ödül alan öğrencilere Arı Okulları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Seva Demiröz sertifikalarını verdi. Green Project yarışmasında kazandıkları Avrupa şampiyonluğu ile okullarını gururlandıran öğrencilere başarı sertifikaları ise Arı Okulları Kurucusu Sıtkı Alp tarafından verildi.

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