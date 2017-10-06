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Arı’dan yeni bilim projeleri için yeni bir adım

Çağın öncü eğitim yaklaşımı olarak kabul edilen STEM eğitiminin bir süreç olduğu bilinci ile “Araştırmaya Dayalı Öğrenme”, “Problem Tabanlı Öğrenme” ve “Proje Tabanlı Öğrenme” yaklaşımları temelinde Özel Arı Okullarında çalışmalar ve projeler özenle sürdürülüyor.

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Düşünen, tasarlayan, tasarımlarını gerçekleştiren, üreten ve bunları paylaşan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen köklü kurum, bu yıl öğrencilerini bilimi yaparak yaşayarak deneyimleyecekleri yepyeni bir öğrenme ortamı olan STEMMaker laboratuvarıyla buluşturdu.Özel Arı İlköğretim Okulu öğrencileri, eğitim teknolojileri uzmanlarının yanı sıra matematik, fen ya da teknoloji tasarım öğretmenlerinin rehberliğinde, matematik ve fen bilimleri derslerindeki ortak kazanımlarını destekleyen ürünler ortaya koyabilecekleri, elektronik ve mühendislik bilgisi edinebilecekleri, iş birliği ve ekip çalışmasını üst düzeyde yansıtabilecekleri yeni projelerini yeni laboratuvarlarında üretecekler.

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