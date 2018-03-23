Arılı kovan için rekor başvuru

Büyükşehir Belediyesi, 9 Mart’ta sona eren başvuru tarihinin ardından, ihale aşamasına geçecek. Bu süre içinde başvuruda bulunan Başkentli arı yetiştiricilerinin, katkı paylarını yatırmaları istenecek. Yetiştiriciler, yüzde 25 katkı payı ve yüzde 75 hibeyle kişi başı; 5 adet arılı kovan, 2 kilogram arı otu, 10 kilogram arı keki ve 1 takım arıcılık malzemesi desteği alacak.

TARIM VE HAYVANCILIĞA DESTEK

Ankara’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için her fırsatta üreticilere gerekli desteği sağlayacaklarının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri sırasında, üreticilerden gelen talepleri de dikkate alıyor. Başkan Tuna, destek çalışmalarının çeşitlendirilmesi ve yeni destekler verilmesi gerektiğinin altını çizerken, son olarak boş arı kovanı desteği yerine arıcılığın geliştirilmesi adına kovanların arılı olarak dağıtılması talimatını verdi.Arı Yetiştiriciliği Sertifikası sahibi vatandaşlara katkı payı karşılığında 10 bin arılı kovan ve arıcılık malzemesi desteği sağlanacağı bilgisi veren Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, başvurular kapsamında hedeflenen rakamın tutturulduğunu kaydedetti.

Arılı kovanı ile malzemelerin alım ihalesinin ardından, yetiştiricilere mayıs ayında desteğin verilmesi planlanıyor.