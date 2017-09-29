Artan yemekler sokak hayvanlarına

Bu proje kapsamında sokakta kalan Hayvan Dostlarını da unutmadı. Alışveriş Merkezi bünyesinde bulunan café ve restaurantlarda imalat sırasında çıkan yemek artıkları ve ziyaretçilerin tabaklarında kalan artık yemekler özel olarak ayrıştırılıp hayvan barınakları ve sokakta kalan hayvan dostlarımız için biriktiriliyor. Artan yemekleri barınağa ulaştırarak, barınaktaki hayvanların yaşamlarını sürdürmeleri için katkı sağlanıyor.

YAZILI İBARE YER ALIYOR

Artan yiyecekler çöpe gidip israf değil, barınaklara gidip mutluluk kaynağı oluyor. Bu sayede hem israf önlenmiş, hem de hayvan dostlarımızın karnı doymuş oluyor. Nata Vega Outlet bu Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hem sokak hayvanları hem de barınaktaki hayvanlara küçük de olsa katkı sağlamaya çalışıyor. Yemek toplanan fast-food katındaki masalara “Atık yemeklerle sokak hayvanları beslenmektedir. Lütfen içlerine peçete ve kürdan atmayınız” yazılı broşürler alışveriş merkezi ziyaretçileri tarafından da büyük beğeni aldı.

Artan