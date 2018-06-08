ASKi Ankaralılar’ı uyardı atık su kanallarına çöp atmayın!

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, yağmur suyu taşıyan hatların tıkanarak taşkınlarına neden olmaması için halkı daha duyarlı olmaları gerektiği konusunda uyardı. Son dönemde Başkent’te meydana gelen aşırı yağış sonrası oluşan sel sularıyla birlikte yağmur suyu drenaj kanallarının tıkanması üzerine açıklama Kınacı, şu uyarılarda bulundu: “Kanallar ve yağmur suyu ızgaraları ASKİ ekipleri tarafından sık sık temizleniyor. Yağmurların taşıdığı atıkların yanı sıra vatandaşlar tarafından rögar ve ızgaraların içine ne yazık ki inşaat atıkları atılıyor. Bu atıklarla tıkanan yağmur suyu hatlarında su akışı sağlanamadığı için de taşkınlar ve sel meydana geliyor. Kınacı uyarılarını şu sözlerle sürdürdü: “Su kanallarını çöplük gibi kullanmayı alışkanlık haline getiren ve eline geçeni mazgallar ve dere yataklarına atan maalesef bazı duyarsız vatandaşlarımız var. Bunların yanı sıra inşaat mevsimi olan yaz aylarında korunmasız bir şekilde bırakılan inşaat malzemeleri ani bastıran yağmurlarla sürüklenerek, mazgal aralarından geçerek hatların tıkanmasına, devamında da taşkınlara neden oluyor.”

HERKES SORUMLU

Başkentliler’i yapılan yatırımlara sahip çıkmaya çağıran Kınacı, su kanallarına, dere yataklarına, çöp, moloz ve yabancı madde atanların ALO 153 numaralı Mavi Masa’ya bildirilmesini istedi. Kınacı, risklere karşı ortak sorumluluk çağrısı yaparak, “Biz ASKİ olarak yağmur suyu ve kanalizasyon kanalları, mazgallar ve dere yataklarında temizlik ve bakım çalışmalarını periyodik olarak yapıyoruz. 2017 yılında bin 700 kilometre atık su-yağmur suyu hattında temizlik yaptık. Ekiplerimiz geçen yıl boyunca toplam 73 bin adet ızgaranın temizliğini tamamladı. Sık sık taşkın yaşamamak için yağmur suyu ızgara ve kanallarına tıkayıcı madde dökülmemesi, dere yataklarını daraltacak şekilde inşaat yapılmaması, imar planlarında taşkının dikkate alınması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kulandı.