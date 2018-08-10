ASKi’nin haltercileri 11 madalya ile döndü

İtalya'nın Milano Kenti’nde düzenlenen Halter Şampiyonası’na, Türkiye dahil 22 ülkeden 331 sporcu katıldı. Türk Halter Milli Takımı’nı ise 16 erkek ve 16 bayan olmak üzere toplam da 32 sporcu temsil etti.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

2018 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda 69 kiloda mücadele eden ASKİ Sporlu Muhammed Furkan Özbek, Gürcü Archil Malakmadze’yi geride bırakarak, koparmada 136 kiloluk derecesiyle gümüş madalya aldı. Silkmede ise rakibine 8 kilo fark atarak 163 kilogram ile altın madalya kazanan Özbek, toplamda 299 kilogramlık derecesiyle 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Özbek, tüm sıkletlerin ‘Avrupa’da en iyi haltercisi’ unvanını da aldı. Şampiyonada yarışan diğer ASKİ Spor’ haltercilerden 62 kilogramda Caner Toptaş ve 85 kilogramda İsmet Samed Coşkun ise Avrupa ikincisi, 94 kilogramda Cebrail Acar Avrupa üçüncüsü ve Hakan Şükrü Kurnaz 106 kilogram koparmada Avrupa ikincisi oldu.

TARİHİ REKOR KIRDILAR

Türk sporcular takım olarak 11 altın, 22 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 51 madalya ile en Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafilesi olarak yurda döndü. Madalya rekoru kıran sporcular içinde ASKİ Spor’lu milliler de 3 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, Türkiye’ye milli gurur yaşattı. Müsabakalar sonrasında, Bayanlar Kategorisi’nde 17 yaş altı (U17) halterci kızlarımız 558 puanla birinci oldu. 15 yaş altında (U15) yarışan kızlarımız ise 554 puanla yine birinciliği elde eti. Erkekler Kategorisi’nde 17 yaş altı Türk takımı 343 puanla üçüncü olarak bitirdi. 15 yaş altı erkeklerde ise gençlerimiz 550 puanla ikinci olarak ipi göğüsledi.