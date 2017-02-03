ASO aidiyet istiyor

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara’da aidiyet duygusunun olmadığını söyledi. Özdebir, “Bu şehirde aidiyet yok. Yani adam 3 kuşaktır Ankara’da doğmuş, büyümüş. Sorduğun zaman nerelisin diye ‘Yozgatlıyım, Çankırılıyım’ diyor. Bir başka önemli konu da bu şehirde para kazananları çok fazla tutamıyoruz. Belli bir limiti aştıktan sonra insanlar İstanbul’a gidiyorlar” dedi.

1905 Ankara Galatasaraylı İş Adamları Derneği (1905 AGS) Yönetim Kurulu, ASO Başkanı Nurettin Özdebir’i makamında ziyaret etti. 1905 AGS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, dernek olarak nitelikli bir büyüme yakaladıklarını belirterek, “Bu yıl üye sayımızı arttırdık. 1 yıl içinde yaklaşık 80’e yakın üye kaydımız oldu. Gittikçe de artıyor. Üyelerimizin büyük bir çoğunluğu sizin de tanıdığınız, bildiğiniz kişiler. İnşallah keyifli, güzel bir süreç başlatacağız” dedi.

SPORA DAYALI FUAR

Sporla ilgili Ankara’da az sayıda aktivite yapıldığına dikkat çeken Özüdoğru, “Bizim hayallerimizden bir tanesi de Ankara’da spora dayalı bir fuar organizasyonu yapılmasıdır. Bütün ilgili sportif faaliyetlerinin içinde olduğu, atletizm, basketbol, futbol gibi birçok sporu barındıran, tematik şeylerin olduğu illerin buluştuğu, spor malzemeleri üreticilerinin, spor kulüplerinin hem de aynı zamanda bakanlıktaki ilgili yetkililer, federasyon yetkililerinin, hepsinin içinde olduğu bir etkinlik Ankara için çok iyi olur”dedi.

Özdebir’de, Ankara’da çok fazla etkinlik yapıldığını; ancak bunların yeteri kadar duyurulamadığını kaydetti. Özdebir, “Bu fuarın ötesini düşünelim. Ankara’da ileri gelenlerinin davet usulüyle katılabilecekleri, bir takım sporların yapılabileceği, aileleri ile keyifli zaman geçirebilecekleri bir ortam hazırlamak gerekli” dedi.