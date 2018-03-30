ASO meclisi dönemin son toplantısını yaptı

Özdebir, 5 yıllık görevleri süresince Ankara sanayisine katkılarından dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, “4 Nisan’da yapılacak seçimlerimizin ilk turunda meclis ve komite üyelerimizi, 10 Nisan’da da meclis başkanımızı, yönetim kurulunu, TOBB delegelerini ve disiplin kurulunu belirleyeceğiz. Öncelikle seçimlerimizin sanayicilerimize, Ankara’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Başkan Özdebir, “Görevde olduğum 5 yıllık sürede Türkiye’de önemli gelişmeler yaşandı. Dünyanın 100 yılda yaşayamayacağı gelişmeleri ülke 5 yılda yaşadı” diye konuştu.