Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

ASO meclisi dönemin son toplantısını yaptı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, odanın meclis ve komite üyelerinin 4 Nisan’da, meclis başkanı, yönetim kurulu üyeleri, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyelerinin 10 Nisan’da yapılacak seçimlerle belirleneceğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özdebir, 5 yıllık görevleri süresince Ankara sanayisine katkılarından dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, “4 Nisan’da yapılacak seçimlerimizin ilk turunda meclis ve komite üyelerimizi, 10 Nisan’da da meclis başkanımızı, yönetim kurulunu, TOBB delegelerini ve disiplin kurulunu belirleyeceğiz. Öncelikle seçimlerimizin sanayicilerimize, Ankara’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Başkan Özdebir, “Görevde olduğum 5 yıllık sürede Türkiye’de önemli gelişmeler yaşandı. Dünyanın 100 yılda yaşayamayacağı gelişmeleri ülke 5 yılda yaşadı” diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Emrah Serbes´in şoförü konuştu: Aracı ben kullanmıyordum

Emrah Serbes´in şoförü konuştu: Aracı ben kullanmıyordum

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

Üniversite öğrencileri roket yaptı

Üniversite öğrencileri roket yaptı

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA