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ASO Teknik Koleji model oluyor

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Kolejini ziyaret etti. Dağlı, özel teşebbüs tarafından finanse edilen okulun Düzce’de de açılabilmesi için çalıma başlattı.

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Vali Zülkif Dağlı Ankara’da incelemelerde bulundu. Bu kapsamda Zülkif Dağlı, ASO Teknik Kolejini ziyaret etti. Okul hakkında bilgi alan Vali Zülkif Dağlı’ya Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Düzce OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, Düzce Borsa İstanbul MTAL Okul Müdürü Osman Kutlu ve Düzce Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Aylin Özdemir refakat etti.

Vali Dağlı, sanayi sektörümüze kalifiye eleman yetiştirmeyi hedefleyen ve özel teşebbüs tarafından finanse edilen okulun Düzce’de de açılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Düzce’de Mesleki Eğitimin geliştirilmesi için 21 Şubat’ta Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey bürokratları ve sanayicilerimizle birlikte geniş katılımlı bir toplantı yapılacak ve mesleki eğitimle ilgili hızla çalışmalara başlanacağı bildirimdi.

 

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