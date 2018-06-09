ASO üyeleri ilk 500’de rekor kırdı

İstanbul Sanayi Odası tarafından 2017 yılı verileriyle oluşturulan 500 büyük listesine ASO üyesi 32 özel ve savunma sanayi sektöründeki 7 kamu şirketi girdi. Ankara, bir önceki yıla göre listeye giren üye sayısını iki artırmış oldu. Ankara firmaları, listede 174 şirketle yer alan İstanbul’dan sonra en çok firması bulunan ikinci şehir unvanını korudu.

Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ilk 500’de geçen yıl ikinci sıraya çıkan Ankaralı sanayicilerin bu yıl rekor kırdığını söyledi. Bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdebir, “Başkent’in sanayiinden, sanayinin başkenti hedefimize adım adım ilerliyoruz. Listede yer alan tüm firmalarımızı kutluyorum“ dedi.

Özdebir, listede yer alan ASO üyelerinin üretim alanlarıyla Ankara’nın yüksek teknoloji üretme kapasitesini de net bir biçimde gösterdiğini söyledi.