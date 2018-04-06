ASO’da seçim heyecanı

ASO binasında yapılan seçimler için 35 sandık kurulurken, Başkan Nurettin Özdebir, elektrik sanayisi komitesinin belirleneceği 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başkan Özdebir, elektrik sanayi komitesinden ASO meclisine yeniden seçildi. Özdebir, seçimi demokrasi şenliği olarak tanımlayarak, meslek komitesi üyelerinin tatlı bir rekabet içinde oylarını kullandıklarını söyledi.

YENİ KAN DEĞİŞİKLİĞİ

Özdebir, “Kan tazelemeyle beraber inşallah yeni oluşacak yönetim, daha şevkle ve metal yorgunluğu olmadan çalışmalarına devam edecek. Seçimleri geçen yılın eylül-ekim aylarında yapmamız gerekiyordu. Herkes o zaman ittifaklarını kurmuştu, seçime hazırdı. O ittifaklar çok değişmeden bugüne geldik. Herkes için hayırlı olsun” diye konuştu. Gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılan seçimde 84’ü meclis üyesi olmak üzere toplam 203 komite üyesi belirlenecek. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin yanı sıra meclis başkanı, disiplin kurulu ile TOBB Genel Kurul delegelerinin belirleneceği seçimler ise 10 Nisan’da gerçekleştirilecek.