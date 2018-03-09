ASO’dan Cerablus’a insani yardım eli

ASO Başkanı Nurettin Özdebir başkanlığındaki ASO üyeleri ve eşleri, Cerablus’u ziyaret etti. Heyete, Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar eşlik etti. Heyet, ilk olarak Cerablus’taki İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezi’ne giderek, burada Türkiye’nin yürüttüğü faaliyetler konusunda bilgi aldı.

ALTYAPIYI AYAĞA KALDIRDIK

Vali Yardımcısı Aksanyar, Cerablus’un artık köyleriyle birlikte 150 bin kişilik nüfusuyla güvenli hale geldiğini belirterek, Türkiye’nin bölgeye fiziki altyapı desteği sağladığını ifade etti. Bölgede hastane ve okul hizmeti verildiğini de anlatan Aksanyar, “Altyapıyı ayağa kaldırdık. Artık sosyal sermayeye yönelik gelişmeler gündemimizde” dedi.

ASO Başkanı Özdebir de Türk halkının her gün bölgedeki gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, “Sizin haberinizi alınca mutlu oluyoruz. Kötü haberinizi alınca üzülüyoruz. Sizin bir yeriniz acırsa bizim kalbimiz acıyor“ diye konuştu.