ASO’dan istihdam sağlayanlara ödül

ASO 1. Organize Sanayi bölge müdürlüğü konferans Salonu’nda düzenlenen programa maliye bakanı naci ağbal ve ASO başkanı nurettin Özdebir katıldı. “İstihdam Seferberliği” kapsamında 10’a yakın toplantının gerçekleştirildiğini belirten Özdebir, bu konudaki çalışmaların devam ettirileceğini söyledi. Özdebir, Türkiye’de 60 milyon civarında çalışabilir nüfusun bulunduğuna dikkat çekerek, “Her yıl iş gücüne 1 milyon kişi katılıyor. Yani her yıl 1 milyon kişiye istihdam sağlayabilmemiz lazım” dedi.

SEFERBERLİĞE KATKI

Özdebir, Türkiye'nin cari açığının kapatılması ve teknoloji seviyesinin artırılması için daha çok çalışılmasına ve daha çok desteğe ihtiyaç olduğuna değindi. Söz konusu çağrı sonrasında Ocak ve nisan ayları aralığında aSO üyelerinin istihdama katkı rakamı 17 bin 372 kişi olarak gerçekleşti. ASO da, bu çağrıya destek vererek en yüksek istihdamı sağlayan üyelerine ödüllendirdi. İstihdam seferberliğine destek veren ASO üyelerince, ocaktan nisana kadar olan dönemde 17 bin 372 yeni istihdam yaratıldı. Üyelerden bu konuyla ilgili veri toplama çalışmalarına devam ediliyor. Söz konusu dönemde yeni istihdam sağlamada koloğlu Holding aş ilk sırada yer aldı. bu şirketi, Türkerler aş, HGG İnşaat aş, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret aş, aras İnşaat Taahhüt Yapı malzemeleri Limited şirketi, mitaş Enerji ve madeni İnşaat İşler Taş takip etti.