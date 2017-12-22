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ASO’dan nükleer enerjiye destek

Elektriğe bağımlılığın her geçen gün arttığına dikkat çeken ASO Başkanı Özdebir,“En çevreci enerjiyi sıfır emisyonla nükleer santraller üretir. İşletme maliyeti olarak bakıldığında en ucuz elektrik nükleer santrallerde üretilmektedir” diye konuştu.

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Ankara Sanayi Odası Koordinatörlüğünde kurulan Nükleer Sanayii Kümelenmesi (NÜKSAK) açılış toplantısıyla çalışmalarına başladı.  

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, elektriğe bağımlılığın her geçen gün arttığına dikkat çekerek, en ekonomik elektrik üretiminin nükleer santrallerde gerçekleştiğini vurguladı. Yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere tüm elektrik santrallerinin doğada tahribata yol açtığını ifade eden Özdebir, “Bunların tek istisnası nükleer santraller. Bu yüzden elektrik arz güvenliği son derece önemli. Bu bakımdan baz enerji sağlayacak santraller büyük önem arz ediyor. Çünkü nükleer santraller 7 gün 24 saat 365 gün üretim yapan tesislerdir. Oysa işletme maliyeti olarak bakıldığında en ucuz elektrik nükleer santrallerde üretilmektedir” dedi.

3 NÜKLEER SANTRAL DAHA KURULACAK

Türkiye’nin nükleer enerji yatırımlarıyla enerji ihtiyacındaki önemli bir açığı kapatmayı düşündüğünü dile getiren Özdebir, “Bunun için de Akkuyu, Sinop ve Trakya olmak üzere 3 nükleer santral kurulacak. Bu pazardan pay alabilmemiz mümkün. Yeter ki firmalarımız bu konuda çaba sarf edip istekli olsunlar” dedi.

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