ASO’dan nükleer enerjiye destek

Ankara Sanayi Odası Koordinatörlüğünde kurulan Nükleer Sanayii Kümelenmesi (NÜKSAK) açılış toplantısıyla çalışmalarına başladı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, elektriğe bağımlılığın her geçen gün arttığına dikkat çekerek, en ekonomik elektrik üretiminin nükleer santrallerde gerçekleştiğini vurguladı. Yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere tüm elektrik santrallerinin doğada tahribata yol açtığını ifade eden Özdebir, “Bunların tek istisnası nükleer santraller. Bu yüzden elektrik arz güvenliği son derece önemli. Bu bakımdan baz enerji sağlayacak santraller büyük önem arz ediyor. Çünkü nükleer santraller 7 gün 24 saat 365 gün üretim yapan tesislerdir. Oysa işletme maliyeti olarak bakıldığında en ucuz elektrik nükleer santrallerde üretilmektedir” dedi.