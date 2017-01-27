ASO’dan Tiryaki’ye ziyaret

ASO heyeti Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki ile makamında bir araya geldi. ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyet, Tiryaki ile birlikte ilçede hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığına dikkat çekti. İlçeye yapılan yatırımlarla Altındağ’ın daha değerli bir hale geldiği görüşünde birleşen heyet, Hamamönü’ne duydukları hayranlığın da altını çizdi. ASO üyeleri, samimi bir sohbet ortamında geçen görüşmede "Başkan Tiryaki’nin başarılı çalışmaları bizi çok mutlu ediyor" dedi.