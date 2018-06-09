ASO’nun kapıları özel çocuklara açık

Kermese ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Meclis Başkanı Celal Koloğlu ve okula adını veren Sait Ulusoy da katıldı. Kermes, öğrencilerin hazırladığı ve büyük alkış toplayan halk oyunları gösterisi ile başladı. Kermeste sergilenen çeşitli süs eşyaları ve tablolar ASO üyesi sanayiciler tarafından satın alındı ve elde edilen gelir Sait Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi’ne bağışlandı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir kermeste sergilenen ürünleri tek tek inceleyerek öğrencileri tebrik etti. Toplumda engelli bireylere karşı duyarlılığın gelişmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Özdebir, “Sait Ulusoy gibi hayırsever işadamlarının da bu çocukların toplumsal yaşama katılabilmesi için eğitim alması gereken okulların yapımına ve yürütülmesine katkı sağlayarak yaptığı fedakârlık büyük bir takdiri hak ediyor. Sait Bey sadece bu okulu yapmakla kalmadı, yapımından itibaren de her türlü sorunuyla bizzat ilgilendi. Tüm sanayicilerimizin bu tür katkıları sağlayarak devlete destek olmaları lazım” dedi. Kermesin sonunda okul öğrencilerinden Hatice Ataman ve Murat Yıldırım kendi hazırladıkları tabloyu ASO Başkanı Özdebir’e hediye ettiler.