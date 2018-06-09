Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

ASO’nun kapıları özel çocuklara açık

Sait Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri Sanayi Odası Kültür Merkezi’nde kermes düzenledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kermese ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Meclis Başkanı Celal Koloğlu ve okula adını veren Sait Ulusoy da katıldı. Kermes, öğrencilerin hazırladığı ve büyük alkış toplayan halk oyunları gösterisi ile başladı. Kermeste sergilenen çeşitli süs eşyaları ve tablolar ASO üyesi sanayiciler tarafından satın alındı ve elde edilen gelir Sait Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi’ne bağışlandı.  ASO Başkanı Nurettin Özdebir kermeste sergilenen ürünleri tek tek inceleyerek öğrencileri tebrik etti. Toplumda engelli bireylere karşı duyarlılığın gelişmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Özdebir, “Sait Ulusoy gibi hayırsever işadamlarının da bu çocukların toplumsal yaşama katılabilmesi için eğitim alması gereken okulların yapımına ve yürütülmesine katkı sağlayarak yaptığı fedakârlık büyük bir takdiri hak ediyor. Sait Bey sadece bu okulu yapmakla kalmadı, yapımından itibaren de her türlü sorunuyla bizzat ilgilendi. Tüm sanayicilerimizin bu tür katkıları sağlayarak devlete destek olmaları lazım” dedi. Kermesin sonunda okul öğrencilerinden Hatice Ataman ve Murat Yıldırım kendi hazırladıkları tabloyu ASO Başkanı Özdebir’e hediye ettiler.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Sancaktepe

Seçim Yolunda Sancaktepe

İsrail'in zulüm saçan kurşunlarını sanata çevirdi

İsrail'in zulüm saçan kurşunlarını sanata çevirdi

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA