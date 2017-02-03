AŞTİ’de üst düzey güvenlik önlemleri

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUGSAŞ tarafından işletilen AŞTİ’de güvenliği tehlikeye düşürecek herhangi bir olaya meydan vermemek için sıkı önlemler uygulanıyor.

Toplam alanı 550 bin metrekare, kullanım alanı da 140 bin metrekare olan AŞTİ’de güvenlik elemanları; yolcular ve araçlarda silah, bomba kontrollerinin yanı sıra aranan suçluların bulunması, asker kaçakları, evden kaçanlar ve kaçak yabancıların yakalanmasında etkin rol oynuyor. Kullanılmayan inşaat ve yeşil alanlarda da kameralarla güvenlik kontrolleri yapılıyor.

X-RAY’LE KONTROL

AŞTİ’ye gelenlerin bagajları x-ray cihazından, yolcular da kapı dedektöründen geçirilip, üst aramaları yapılıyor. Bu kapsamda x-ray cihazıyla yapılan kontrol ve aramalarda şüpheli bulunan, içinden yasa dışı eşya ve çakı gibi delici kesici malzeme çıkan çanta ve valizlerle ilgili tutanak tutularak Emniyete bildiriliyor.

Son 3 yıl içinde yürütülen güvenlik faaliyetleri kapsamında da 36 şüpheli çanta ve poşet de güvenlik önlemi alınıp, bomba imha ekiplerine bilgi verilerek, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. 125 adet ruhsatsız silah yakalanan AŞTİ’de, hırsızlık-yankesicilik, dolandırıcılık suçundan 35 kişi, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 36 kişi, çeşitli suçlardan aranan da 104 kişi yakalanarak, tutanakla polis noktasına teslim edildi.