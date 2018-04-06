ATO üyelerine ‘Nefes Kredisi’

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Nefes Kredisi’nin ikinci etabı hakkında bilgi verdi. Baran, “Üyelerimiz, kolaylıkla, piyasa faizinin altında 0.99 faiz oranıyla, 6 ay geri ödemesiz, 18 ay vadeli 200 bin liraya kadar kredi kullanarak nefeslenebilecek” dedi.

EN ÇOK KAYNAK SAĞLAYANLARDAN BİRİYİZ

Türkiye geneli için oluşturulan toplam 7,5 milyar liralık kredi hacmi için en çok kaynak sağlayanlardan birinin Ankara Ticaret Odası olduğunu kaydeden Baran, “ATO olarak 100 milyon liralık kaynak aktararak üyelerimiz için 1,5 milyar liralık kredi hacmi sağladık. Bu sağladığımız kaynak gerek tutarı gerekse faiz ve kar payı itibariyle üyelerimize rahat bir nefes aldıracak nitelikte” diye konuştu.

ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLSUN

Nefes Kredisi kapsamında devletin, finans sektörünün ve iş dünyasının KOBİ’ler için bir araya gelmesinin önemine vurgulayan Baran, “Enflasyon oranının altında bir rakamla finansman desteğine erişebilmek, ülke ekonomisinin performansını artıracaktır.

Nefes Kredisi ülke ekonomisine ve ATO üyelerine hayırlı olsun. Geçen yıl uygulamaya konan Nefes Kredisi için ATO olarak 1 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk. Bu kapsamda 3 bin 474 ATO üyesi toplam 380 milyon liralık kredi kullandı” diye konuştu.