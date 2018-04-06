ATO üyelerine ‘Nefes Kredisi’
ATO Başkanı Baran, üyeler için 1,5 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarını belirterek, “Güçlü ekonominin devam etmesi için KOBİ’lerimiz nefes alsın” dedi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Nefes Kredisi’nin ikinci etabı hakkında bilgi verdi. Baran, “Üyelerimiz, kolaylıkla, piyasa faizinin altında 0.99 faiz oranıyla, 6 ay geri ödemesiz, 18 ay vadeli 200 bin liraya kadar kredi kullanarak nefeslenebilecek” dedi.
EN ÇOK KAYNAK SAĞLAYANLARDAN BİRİYİZ
Türkiye geneli için oluşturulan toplam 7,5 milyar liralık kredi hacmi için en çok kaynak sağlayanlardan birinin Ankara Ticaret Odası olduğunu kaydeden Baran, “ATO olarak 100 milyon liralık kaynak aktararak üyelerimiz için 1,5 milyar liralık kredi hacmi sağladık. Bu sağladığımız kaynak gerek tutarı gerekse faiz ve kar payı itibariyle üyelerimize rahat bir nefes aldıracak nitelikte” diye konuştu.
ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLSUN
Nefes Kredisi kapsamında devletin, finans sektörünün ve iş dünyasının KOBİ’ler için bir araya gelmesinin önemine vurgulayan Baran, “Enflasyon oranının altında bir rakamla finansman desteğine erişebilmek, ülke ekonomisinin performansını artıracaktır.
Nefes Kredisi ülke ekonomisine ve ATO üyelerine hayırlı olsun. Geçen yıl uygulamaya konan Nefes Kredisi için ATO olarak 1 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk. Bu kapsamda 3 bin 474 ATO üyesi toplam 380 milyon liralık kredi kullandı” diye konuştu.
NASIL BAŞVURULACAK?
ATO üyelerinin Nefes Kredisi’ne başvurabilmeleri için öncelikle ATO merkez ve temsilciliklerinden “TOBB Nefes Kredisi başvurusu için” ibaresini içeren Faaliyet Belgesi almaları, daha sonra anlaşmalı finans kuruluşları olan Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerinden birine giderek bankanın talep edeceği evraklarla krediye müracaat etmeleri gerekiyor. Brüt faiz oranı yüzde 0,99 olan ve 200 bin TL’ye kadar kullanılabilecek kredi 18 ay vadli olup, altı ayı ödemesiz, kalan 12 ay da eşit taksitler halinde ödenecek. Kredinin teminatı yüzde 85 oranında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kalan yüzde 15’lik kısım ise ilgili bankanın mevcut kredi teamülleri çerçevesinde şekillenecek.
Nefes Kredisi ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.atonet.org.tr adresinden, ATO Çağrı Merkezi’nden ( 444 0 286) ve ATO santralinden (0312 201 81 00) ulaşılabiliyor.
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, “Bu sağladığımız kaynak gerek tutarı gerekse faiz ve kar payı itibariyle üyelerimize rahat bir nefes aldıracak nitelikte” dedi
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