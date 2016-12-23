ATO yönetiminden Anıtkabir’e ziyaret
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.
ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e Arslanlı Yol'dan geldi. Baran ve beraberindeki heyet Atatürk’ün mozolesine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir ziyareti, ATO Başkanı Baran’ın Misak-ı Milli Kulesi'nde Özel Defteri imzalanması ile son buldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.