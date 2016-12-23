Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

ATO yönetiminden Anıtkabir’e ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e Arslanlı Yol'dan geldi. Baran ve beraberindeki heyet Atatürk’ün mozolesine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir ziyareti, ATO Başkanı Baran’ın Misak-ı Milli Kulesi'nde Özel Defteri imzalanması ile son buldu. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Işık: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı PKK'da 9 bin 500'ü geçti'

Bakan Işık: "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı PKK"da 9 bin 500"ü geçti"

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA