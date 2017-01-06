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ATO’dan 2 büyük organizasyon

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Meclis Başkanı nuri Gürgür, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanı nabi Avcı’yı makamında ziyaret etti.

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ATO heyet üyeleri hakkında tek tek bilgi alan Bakan Avcı, yaptığı konuşmada, ülkemiz kültür ve sanat alanındaki çalışmalarda yaşanan sıkıntılar ve çözüm yollarının detaylı bir şekilde ele alınacağı Milli Kültür Şurası’nın 10 Mart’ta istanbul’datoplanacağını bildirdi. Bakan Avcı, bu şuranın ardından da Turizm Şurası toplayacaklarını ifade etti. Ziyarette konuşan ATO Meclis Başkanı nuri Gürgür, Türk dünyasının ilişkilerinin heyecanla başladığını ancak aynı şekilde devam etmediğini belirterek, “Halk müziği kültür coğrafyasında bağları güçlendirecek unsur olabilir” dedi. Gürgür, temel kültür kaynağı olabilecek eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bastırılıp, gençlerin yararına sunulabileceğini söyledi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da, yönetim olarak yürüttükleri çalışmalar ve projeleri hakkında da bilgi verdi. Baran, ATO’nun 2017 programında yer alan faaliyetlerden de söz ederek, “Yeni yönetim olarak kollarımızı sıvadık çalışmalara başladık. ilk olarak iki büyük organizasyona imza atacağız. Bunlardan biri Ankara Ticaret Kongresi, diğeri de Coğrafi işaretler Zirvesi” diye konuştu.

 

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