ATO’dan Kurtulmuş’a ziyaret

Odanın yeni yönetimine başarılar dileyen Kurtulmuş, ATO’nun, Türkiye’nin en önemli odalarından birisi olduğunu ifade etti. Numan Kurtulmuş, özellikle bu dönemde Türkiye’de ekonominin canlanması, reel ekonominin güçlenmesi, esnaf ve sanatkarın daha güçlü bir şekilde ayakta kalabilmesi için ticaret, sanayi ve diğer odaların ekonomik, kalkınma modeli içerisinde mutlaka yer alması gerektiğini söyledi. ATO Başkanı Baran ise üzerlerine düşen her ne varsa bu sorumluluğu almaya hazır olduklarını bildirdi. Baran, Türkiye’nin çok büyük bir ülke olduğunu, her türlü zorluğun üstesinden