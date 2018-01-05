ATO’dan hasta kabul eğitimi

ANnkara Ticaret Odası’nın (ATO) sağlık sektörüne nitelikli eleman kazandırmak amacıyla Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi (SEM) iş birliğiyle düzenlediği, İŞKUR destekli ‘hasta kabul personel eğitimi’ni başarıyla tamamlayan 121 kursiyere sertifikaları törenle verildi. ATO Akademi kapsamında düzenlenen eğitimde, 121 kursiyere, ‘hasta kabul’ personeli olarak görev yapabilecek donanıma ulaşabilmeleri için bilgisayardan temel sekreterliğe, kişisel gelişimden işaret diline, tıbbi bilgilerden tedavi hizmetlerine kadar 216 saatlik teorik, 60 saatlik de uygulamalı eğitim verildi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Tüm sektörlerde ihtiyaç duyulan bu eğitimleri yapmayı görev biliyoruz. Yeni kurslarla istihdama katkı sağlayacağız” diye konuştu.

İHTİYAÇ ARTACAK

Baran, başkentteki özel sağlık kuruluşu temsilcilerine de sertifika alan kursiyerlere istihdam imkanı sağlamaları çağrısında bulundu. Türkiye’nin sağlık alanında ciddi mesafeler kat ettiğini vurgulayan Baran, yurt dışından gelen yabancı hastaların ülkeye döviz kazandırdığını kaydetti. Baran, yapımı devam eden iki şehir hastanesinin tamamlanmasıyla Ankara’nın 15 bin hasta yatağı kapasitesine ulaşacağını ve nitelikli sağlık elemanı ihtiyacının artacağını belirtti.