ATO’dan yemek kartı boykotuna destek

AnkaraTicaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yemek kartlarındaki komisyon oranlarının üyelerini mağdur ettiğini hatırlatarak, “Kartlarda uygulanan komisyon oranlarının aşağı çekilmesi gerekiyor” diye konuştu.

27 Aralık’ta Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) tarafından ülke genelinde gerçekleştirilecek bir günlük boykot kararını desteklediklerini kaydeden Baran, “Zaten düşük karlılık oranlarıyla çalışan yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz, yemek kartlarına yüzde 9-10 civarında komisyon uygulandığını ve tahsilatı da ancak 45 gün sonra yapabildiklerini söylüyorlar. Bugün halen kredi kartlarında bile komisyon oranı yüzde 1-1,20 seviyelerindeyken yüzde 9-10’luk komisyon oranları gerçekten çok yüksek” şeklinde konuştu.

Yemek kartı şirketlerinin büyük çoğunlukla yabancı menşeli olduklarına dikkati çeken Baran, söz konusu şirketlerin kendi ülkelerinde yüksek komisyon uygulamadıklarını da sözlerine ekledi.

10 BİNİN ÜZERİNDE İŞLETMENİN TERCİHİ

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’da yemek kartı kabul eden 10 binin üzerinde işletme ve 800 binin üzerinde kullanıcı bulunduğunu hatırlatarak, bu kartların bazen marketlerde amacı dışında kullanıldığını da sözlerine ekledi.