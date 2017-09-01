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Ayakın: Sıçrama yapmayı istiyoruz

Türk iş dünyasının, ekonomide katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi konusundaki talepleri artıyor.

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Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) Genel Saymanı Evren Ayakın, “Sanayide, üretimde, teknolojide sıçrama yapmayı istiyoruz. Tüm politikalarımızı, düzenlemelerimizi bunun üzerine yoğunlaştırmalıyız” diye konuştu.

Ayakın, dünyada son dönemde yaşanan küresel krizden sonra üretimle büyümenin öneminin daha net anlaşıldığını belirterek şunları kaydetti: “Artık dünyada rekabetçi olabilmek için yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler üretmek  bir mecburiyet haline gelmiştir. Ağır sanayi hamlesini kaçırdığımız gibi bu trendi de kaçırırsak önümüzdeki yıllarda da kaybetmemiz işten bile değildir. Gerekli tedbirleri almak bu yönde çalışmalar yaparak projeler geliştirmek mecburiyetindeyiz. Meslek liselerinin sayısını artırarak öğrencilere kaliteli eğitimler vermeli ve liseden mezun olan gençleri meslek sahibi olarak mezun etmeliyiz.”

SÜREÇ TAKİP EDİLMELİ

Dünya ekonomisindeki sürecin takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Ayakın, “Bu süreç takip edilirse önümüzdeki dönem ortaya çıkacak tabloda netleşir. Bugün Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin büyük çoğunluğu katma değeri düşük ürünler. Eğer bu modeli değiştirmezsek, üretimde ileri teknoloji kullanmaz, para kazandıracak üretim yapmazsak, ihracatımız her yıl geriler. İthalatımız ise rakamsal olarak sürekli artar” dedi. 

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