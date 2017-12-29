Ayakkabıcılar Çarşısı: Çarşımız onarılsın

AKTİM İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Tuncay, mülk sahiplerinin payına düşen miktarı ödemelerini ve iş merkezinin çatısının bir an önce yaptırılmasını istedi: “Bizler ayakkabıcıyız. Burası 263 dükkânlı ayakkabıcılar çarşısıydı. 1991’de hava parasıyla dükkan bulunamazdı. Ekonomik krizlerle burada esnaf azaldı. Ayakkabıcılık bir ele sanatı. Burada fabrikasyon ürünü bulunmuyor. Bize sahip çıkılmasını istiyoruz” dedi. 260 dükkânın bulunduğu iş merkezinde günden güne dükkânlar kapanırken, faaliyet gösteren 90 işletme bulunuyor.