Ayakkabıcılar Çarşısı: Çarşımız onarılsın
Ankara Kunduracılar Ticaret ve İşletme Merkezi (AKTİM), esnafı fiziksel yetersizliklerden ve çatılarının akıtmasından dolayı büyük sıkıntı yaşıyor.
AKTİM İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Tuncay, mülk sahiplerinin payına düşen miktarı ödemelerini ve iş merkezinin çatısının bir an önce yaptırılmasını istedi: “Bizler ayakkabıcıyız. Burası 263 dükkânlı ayakkabıcılar çarşısıydı. 1991’de hava parasıyla dükkan bulunamazdı. Ekonomik krizlerle burada esnaf azaldı. Ayakkabıcılık bir ele sanatı. Burada fabrikasyon ürünü bulunmuyor. Bize sahip çıkılmasını istiyoruz” dedi. 260 dükkânın bulunduğu iş merkezinde günden güne dükkânlar kapanırken, faaliyet gösteren 90 işletme bulunuyor.
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