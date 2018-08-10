Ayaş’ta hasat zamanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulamaya koyduğu destekler çerçevesinde, Mayıs ayında çiftçilere sebze fidesi ve tohumu dağıttı. Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmada yüzde 75’i hibe olmak üzere Ayaş, Akyurt ve Kalecik ilçelerinde sebze fidesi, Çubuk’ta ise salatalık tohumu dağıtımı yapıldı.

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Üreticilerin yüzünü güldüren sebze fidesi ve tohumu desteğinden faydalanan ve domates yetiştiriciliği ile uğraşan Ayaş Akkaya Mahallesi’nden Mahmut Uysal, «Kendimi bildim bileli çiftçilikle uğraşıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 75’i hibe olmak üzere, yüzde 25’i Çiftçi Katkı Bedeli karşılığında vermiş olduğu destekten oldukça memnunum ve devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

20 yıldır eşiyle birlikte çiftçilik yapan Nilgün Ecer ise, “Eşim benden daha uzun zamandır çiftçilik yapıyor. Domates, biber ve patlıcan fidelerinden biz de aldık. Ürün veriminden oldukça memnunuz” diye konuştu. Hasan Ecer de, “Bu sene Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı fidelerle dikim yaptık. Domateslerimiz oldukça verimli. Büyükşehir Belediyesi’ne göstermiş olduğu ilgiden, verdiği destekten ötürü hem kendim hem de çiftçiler adına çok teşekkür ediyorum” dedi.