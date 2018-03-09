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Azerbaycan’da ikili iş görüşmesi

Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD) Başkanı Yeşim Belli, 12 üyenin katılımıyla Azerbaycan’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

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Ticareti Ataşeliklerin desteği ile gerçekleştirilen ziyaret ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Türkiye ve Azerbaycan İş Adamaları ve Sanayiciler İçtimai Birliği, Azerbaycan Kadın Sahibkarlar (Girişimciler) Birliği ve Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği’ne ziyaretlerde bulunan ANGİKAD, Azerbaycan Sahibkar Kadınlar İçtimai Birliği ile de bir dostluk antlaşması imzaladı. 

KARŞILIKLI İŞ GELİŞTİRME

Yurtdışındaki pazarlarda da Ankaralı iş kadınlarının yer alması için çalıştıklarını belirten ANGİKAD Başkanı Yeşim Belli, “Türkiye adına Azerbaycan’ın önde gelen dernekleri ile görüşmelerde bulunduk. İki ülkenin iş kadınları olarak, karşılıklı iş geliştirme faaliyetlerine yönelik kararlar aldık. Yurt dışı gezileri ülkeler arası iletişimin daha etkin hale gelmesinde büyük önem taşıyor” diye konuştu.

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