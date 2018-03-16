Bağımlılıkla mücadelede bilinçaltı faktörü

Toplumsal sorun olan uyuşturucu ile mücadelede son dönemde uygulanan projeler ve çalışmalar umut verici hale gelirken bu kapsamda etkin çalışmalara da imza atılıyor.

Madde bağımlılığı tedavisinde; yatarak ya da ayakta ‘Amatem’, Sağlık Bakanlığı’nın özel çalışmaları, grup terapileri, hobi aktiviteleri, ailelerine yönelik bilgilendirmeler, psikoterapi yöntemleri uygulanıyor. Ancak bunlara rağmen madde bağımlılarının bir kısmı tekrar aynı çevreye döndüklerinde tedavi olmalarına rağmen bu maddelere yeniden başlamaları söz konusu olabiliyor.

ÖZGÜVENSİZLİK VAR

NLP Uzmanları Dernek Başkanı Mustafa Kılınç, “Madde bağımlılarını kurtarmanın yolunun onların beyinlerini yönetmekle mümkün. Madde bağımlılarının bilinçaltı davranışlarına göre, yüksek bir duyarlılığa sahipler. Güçlü bir özgüvensizlikleri vardır. Çok kolayca kırılganlık gösterirler. Oldukça şüphecidirler. Hayatında olan kişilere-eşlere aşırı derecede duygusal bağımlılık ve bağlılık duyarlar. Kendi kişiliklerinde sınırsızlığa, kendilerini bir potada eritmeye, yok olmaya dair özlemleri vardır. Hayatın anlamı ve hedefleri konusunda belirsizlik, karışıklık ve boş vermişlik hissederler. bağımlıların düşünce, duygu ve davranışlarında ise; ya aşırı fazla sevinç ya da yoksunluk, tiksinme, öfke, kızgınlık, saldırganlık ruh halleri, ilgi gösterme ya da ilgisizlik açlığı, korku, şaşkınlık, utanç, suçluluk hissi, kendini yetersiz görme, aşağılama ve aşağılanma duyguları taşıdıklarını, bu durumdan kurtulmak ve rahatlamak için de maddeye koşarlar” diye konuştu.