Bakan Gül’den İtfaiyeye ziyaret

Büyükşehir Belediyesi Merkez İtfaiye İstasyonu’nu ailesiyle birlikte ziyaret eden Bakan Gül’e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı ile İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi eşlik etti.

ÖNEMLİ VE ZOR MESLEK

İtfaiyecilik mesleğinin önemi ve zorlukları hakkında bilgi alan, Bakan Gül ve ailesi için istasyondaki itfaiyeciler yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirirken, arama kurtarma köpekleri K-9’lar da kısa bir gösteri yaptı. Bakan Gül’ün çocuklarının büyük bir ilgi ve merakla izledikleri yangın tatbikatı ve gösterinin ardından, istasyon içinde de itfaiye araçlarıyla gezi düzenlendi.

LOKALDE BİRARAYA GELİP SOHBET ETTİLER

İtfaiye araçlarıyla gerçekleştirilen turun ardından Merkez İtfaiye İstasyonu’nun lokalinde itfaiyecilerle bir araya gelen Bakan Gül, itfaiyecilerle uzun uzun sohbet ederek, itfaiyecilik mesleği hakkında detaylı olarak bilgi aldı. İtfaiyecilerin fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmeyen Bakan Gül, itfaiyecilerle de bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Bakan Abdülhamit Gül, itfaiyeyi çocukları ve eşiyle birlikte yaptığı ziyarette, itfaiyeci kıyafeti giydi.