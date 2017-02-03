Bakan Özlü’den ASO Teknik Koleji’ne ziyaret

4. Sanayi Devrimi nitelikli insan demek. Yani makinelerin birbiriyle konuştuğu bir dünya... Böyle bir dünyaya gençlerimizi, çocuklarımızı hazırlamak durumundayız” dedi.

Bakan Özlü, Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji’ni ziyaret etti. Dünyada büyük ve hızlı bir dönüşüm yaşandığına işaret eden Özlü, Almanya’da 4. Sanayi Devrimi’nden bahsedilirken, Japonya’nın Toplum 5.0’ı tartıştığını, Amerika’da ise ileri imalat yöntemlerinin konuşulduğunu anlattı. Özlü, Türkiye’nin birinci sanayi devrimini 100 yıl geriden takip ettiğini ancak 4. Sanayi Devrimi’ni ıskalamamak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Ekonomi içinde yüksek katma değerli ürünlerin önemine değinen Özlü, bu ürünlerin daha fazla üretilmesi ve satılması halinde dış ticaret ve cari açığın da kapanacağını vurguladı. Türkiye’nin asıl sorunun teknoloji açığı olduğunun altını çizen Özlü, “ASO Teknik Koleji’ni açan, bugünlere getiren ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu tip girişimlerin sayısı artmalı” diye konuştu.