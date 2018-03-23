Baklava ustaları incelikleri anlattı

Rekor denemesi için hazırlanan baklava, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ve Mado’nun ustaları tarafından yapıldı. Baklavada kullanılacak malzemenin kalitesinin önemli olduğunu söyleyen Mado Baklava Ustası Hanifi Dirgar, lezzetli bir baklavanın nasıl yapılması gerektiğine dair ipuçları verdi. Kendilerinin baklavalarında Gaziantep’ten gelen sert buğday unu ve nişastasını kullandıklarını söyleyen Dirgar, baklava hamurunun çok ince açılması gerektiğini bildirdi. Bir tepside yaklaşık 600 gram Gaziantep fıstığı kullandıklarını dile getiren Dirgar, baklavanın 40 kat olması gerektiğine vurgu yaptı. Şanlıurfa’dan gelen tereyağını kullandıklarını belirten Dirgar, fırına girmeden önce baklavaya tereyağı koyduklarını söyledi.

TAZE VE SICAK BAKLAVA

108 derecede yoğunlaşmış şerbetin baklavaya dökülmesi gerektiğini belirten Dirgar, daha sonra baklavanın dinlenmesi gerektiğini kaydetti. Kullanılan malzemelerin birinci sınıf olması gerektiğine dikkat çeken Dirgar, Mado olarak en iyi ustalarla çalışıp en iyi malzemeyi kullanmayı benimsediklerini söyledi. 60 senedir bu işi yaptığını ve müşterilerin mutluluğunun kendileri için ilk planda olduğunu kaydeden Dirgar, paranın ikinci sırada geldiğini ifade etti.