Balık sezonunun açılışı restoranları doldurdu

Balıkların tezgahlarda ve restoranlarda yerini almasından memnun olan Ankaralı vatandaşlar ise balık etine bir hayli rağbet gösteriyor.

Avlanma yasağının Eylül ayından itibaren son bulması, balık çeşitliliğinin artması ve sofralara taze balıkların ulaşması, denize kıyısı olmayan Ankara’da yaşayanların da yüzünü güldürdü. Taze balıkla bir an önce buluşmak isteyen Ankaralılar güvendikleri esnaf ve restoranlara yöneldi. Balık esnafı Ankara’nın denize kıyısının olmamasının dezavantaj gibi düşünülmesinin yanlış olduğunu belirttiler. Fiziki konumu nedeniyle tüm sulara ortak bir mesafede olmasından dolayı, Başkent’in taze balık merkezi olduğunun altı çiziliyor.

Yaz sezonu ve Kurban Bayramı tatilinin ardından balık sezonunun açılmasıyla beraber, Ankara’da balık restoranlarına da rağbet arttı. Başkent’te faaliyet gösteren Adem Doruk Alabalık Tesisleri Yöneticilerinden Fatih Doruk, yeni sezondan balık restoranları olarak oldukça umutlu olduklarını söyledi. Bol ve bereketli bir sezonun geçeceğini tahmin ettiklerini dile getiren Doruk, “Ankara’da yaşayanlar balık tüketiminde oldukça hassas. Haliyle denize uzak olan bir memlekette yaşadığımız için vatandaşlar balığın tazeliği konusunda şüpheye düşüyor. Gerek evlerinde tüketmek için alacakları balıklar gerekse restoranlarda keyifle yiyecekleri balık menüleri için güvendikleri yerleri tercih ediyorlar. Balık restoranı esnafları ve işletmemiz Adem Doruk Alabalık Tesisleri olarak yeni sezonda da en lezzetli balıkları Ankaralı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Onlarında bu konu da talepleri oldukça fazla” dedi.