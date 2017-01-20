Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Balmumu heykeller ANKAmall’da

Dünyaca ünlü tanınmış birçok simanın birebir benzerlerinin yer aldığı balmumu heykel sergisi, geçen sene gördüğü yoğun ilgi sebebiyle ANKAmall'da tekrar ziyaretçilerle buluştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Da Vinci, Charlie Chaplin, Red Kit, Daltonlar, Robert Pattison, Şirinler, Samuel Jackson, Dostoyevski, Albert Einstein, Michael Jackson, Leonardo DiCaprio gibi birbirinden ünlü isim ve çizgi karakterlerin yer aldığı balmumu heykel sergisi ANKAmall'da ziyaretçilerini bekliyor. Hollywood ünlülerinin  de yer adlığı balmumu heykeller AVM içerisindeki özel alanda sergilenirken en çok ilgiyi gören ise çizgi filmi kahramanları oluyor. Red Kit, Daltonlar ve Buz Devri filmlerinin kahramanları miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken ailelerde çocuklarının fotoğrafını çekerek mutlu anları ölümsüzleştiriyor. Sanatçı Cengiz Dolu tarafından sanat, bilim, edebiyat gibi farklı alanlarda tanınmış çok sayıda ismin yer aldığı, gerçek saç ve protez göz kullanılarak yapılan çok sayıda balmumu heykelin yer aldığı sergi 5 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

Denizden çıkarılan canavarlar

Denizden çıkarılan canavarlar

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA