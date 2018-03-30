Başdanışmanlar işadamlarıyla biraraya geldi

Türkiye ekonomisinin dünü, bugünü ve geleceğinin konuşulduğu toplantıda işadamları yaşadıkları sorunları da gündeme getirerek, ülkenin içinde bulunduğu bu hassas dönemde üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Kahraman, ülkenin içinde bulunduğu süreçte işadamlarının izleyecekleri yol konusunda bu toplantıların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, “Sizler sanayi, üretim, bilim, Ar-Ge gücünüzle bu sürece katkı verecek kesimsiniz. Çok farklı alternatifler var. Mesela Afrika yüzyıllardır sömürülmüş de olsa farklı iş olanaklarına zemin oluşturuyor. Dünya önemli bir süreçten geçiyor, biz de bundan nasibimizi alıyoruz. Ancak, Türkiye bu konuda beklenenden daha az etkilenerek süreçleri aşıyor”dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener de, yeni dünya düzeninin inşası sürecinde haklı olanın güçlü olmasını umut ettiklerini ifade etti.